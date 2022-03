Η UEFA σκοπεύει να επεκτείνει από 24 σε 32 ομάδες για το Euro 2028, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ της «Daily Mail».

Σε μια κίνηση που ανάγκασε την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών να ξεκινήσει επείγουσες συνομιλίες, το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σκοπεύει να επεκτείνει το τουρνουά από την υπάρχουσα μορφή του των 24 ομάδων κατά οκτώ για το Euro του 2028, που θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Η UEFA στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2016 ανέβασε τις ομάδες από 16 σε 24, αλλά τώρα επιθυμία της είναι να συμμετέχουν τουλάχιστον 32 από τα 55 κράτη μέλη της.

Τα πλέι οφ δεν θα έχουν πλέον καμία αξία αφού κάποιες ομάδες θα έχουν σχεδόν εγγυημένη πρόκριση. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών στην Αγγλία (PFA), Μαχέτα Μολάνγκο πιστεύει ότι μια διοργάνωση 32 ομάδων θα επηρεάσει την ποιότητα του τουρνουά και ότι τόσο οι παίκτες όσο και οι οπαδοί θα υποφέρουν.

Ακόμη κι αν αναγνωρίζει τη σημαντική οικονομική πτυχή μιας τέτοιας προσέγγισης, ειδικά σε περιόδους κρίσης, ο Μολάνγκο θεωρεί ότι μακροπρόθεσμα δεν είναι η σωστή λύση.

«Bλάπτει μόνο την ποιότητα του προϊόντος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, μπορεί να υπάρχει βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος, αλλά μακροπρόθεσμα βλάπτουμε το προϊόν. Ανησυχούμε ότι οι παίκτες είναι πάντα οι τελευταίοι που το μαθαίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην Daily Mail.

