Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία και Ιρλανδία θα σχεδιάζουν από κοινού το project με το οποίο θα διεκδικήσουν την διεξαγωγή του Euro, όπως έγινε επίσημα γνωστό.

Με την έναρξη της νέας εβδομάδας ήρθε η είδηση από το Νησί και αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που αναμένεται να διεξαχθεί σε 6,5 χρόνια από τώρα.

Με τα πλάνα για το Μουντιάλ του 2030 να μην πιάνουν τόπο, οι Βρετανοί μαζί με τους Ιρλανδούς αποφάσισαν να ενεργήσουν ως ένα ενωμένο σύνολο και να διεκδικήσουν την διεξαγωγή του Euro του 2028.

Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί της Δευτέρας και η προσπάθεια από τις Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία και Ιρλανδία τιτλοφορείται «WeAreOne».

