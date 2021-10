Euro 2024: Αποκαλύφθηκε το logo του τουρνουά με φαντασμαγορικό show στο Βερολίνο (vid)

Οι διεργασίες για το Euro 2024 βρίσκονται ήδη σε πρώτο πλάνο για την UEFA, η οποία παρουσίασε το νέο logo της διοργάνωσης με ένα φοβερό show στο Βερολίνο.

Μπορεί να απομένουν ακόμα δυο χρόνια μέχρι το Euro 2024, όμως η UEFA προετοιμάζει ήδη το έδαφος για το επόμενο μεγάλο ραντεβού στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία διεξήγαγε ένα φαντασμαγορικό «light show» στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου και την ώρα της εκδήλωσης αποκάλυψε το νέο logo του τουρνουά.

Πρόκειται για ένα έμβλημα που προωθεί την διαφορετικά με την ποικιλοχρωμία να δίνει ξεκάθαρο σύνθημα. «Το logo προωθεί ένα Euro όπου ο καθένας θα αισθάνεται καλοδεχούμενος και η διαφορετικότητα θα γιορτάζεται. Φέρτε τα χρώματά σας» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η UEFA.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌#EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu