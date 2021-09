Euro 2020: Φυλάκιση 3,5 μηνών στον οπαδό για τα ρατσιτσικά μηνύματα σε Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα μετά τον τελικό

Ο 43χρονος Σκοτ ΜακΚλάσκι τιμωρήθηκε με φυλάκιση 3,5 μηνών για τα ραστιστικά σχόλια στους Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάγιο Σάκα και Τζέιντον Σάντσο μετά το χαμένο τελικό της Αγγλίας στο Euro.

Ποινή φυλάκισης 3,5 μηνών επιβλήθηκε στον Σκοτ ΜακΚλάσκι, ο οποίος δημοσίευσε ρατσιστικά σχόλια στα social media προς τους διεθνείς της εθνικής Αγγλίας, Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάγιο Σάκα και Τζέιντον Σάντσο, μετά τον τελικό του Euro 2020 στο «Γουέμπλεϊ» και την ήττα από την Ιταλία στα πέναλτι.

Ο 43χρονος από το Ράνκορν εντοπίστηκε από τις αρμόδιες αρχές εξιχνίασης του ηλεκτρονικού εγκλήματος να έχει δημοσιεύσει τα εν λόγω μηνύματα, λίγο μετά από τη λήξη της σπουδαίας αναμέτρησης στο Λονδίνο.

BREAKING:Scott McCluskey, 43, from Runcorn who posted racist comments on social media and blamed black England players for losing to Italy in the Euro 2020 final penalty shoot-out has been given a 14-week suspended jail sentence. pic.twitter.com/4xAylt1A7q