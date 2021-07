Ρατσιστές βανδάλισαν την τοιχογραφία των Ράσφορντ, Σάντσο, Σάκα: «Δεν στηρίζουμε τα τρία μαύρα Λιοντάρια» (pic)

Απαράδεκτο σκηνικό έλαβε χώρα στο Ντάρλινγκτον, όπου ρατσιστές Άγγλοι βεβήλωσαν με εμετικά ρατσιστικά συνθήματα την τοιχογραφία που δημιουργήθηκε σε ένδειξη στήριξης προς τους Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα.

Τα φαινόμενα ρατσισμού προς τους Άγγλους διεθνείς και συγκεκριμένα την τριπλέτα των Ράσφορντ, Σάντσο, Σάκα καλά κρατούν. Μετά τις χυδαίες επιθέσεις μέσω social media λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό του Euro, ανεγκέφαλοι οπαδοί «χτύπησαν» ξανά, αυτή τη φορά με μια απαράδεκτη πράξη βανδαλισμού στην τοιχογραφία αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε προς τιμήν τους στο Ντάρλινγκτον.

Το πρωί της Κυριακής (18/7), οι υπεύθυνοι του Arthur Wharton Foundation που είχαν κάνει τα αποκαλυπτήρια της τοιχογραφίας μία ημέρα νωρίτερα, αντίκρισαν το εμετικό σχόλιο των ρατσιστών κάτω από τους αριθμούς των τριών παικτών, το οποίο έγραφε: «Δεν συντασσόμαστε με τα τρία μαύρα λιοντάρια».

Μάλιστα, το ξενοφοβικό παραλλήρημα πήρε ακόμη μεγαλύτερη έκταση καθώς σε άλλο σημείο του τοίχου, οι δράστες έγραψαν κάτω από το σήμα της εθνικής Αγγλίας πως «Αν ο τρέχων δείκτης των μη-λευκών μεταναστών συνεχιστεί, οι λευκοί Βρετανοί θα είναι μειονότητα μέχρι το 2060»!

Yesterday Darlington #TakeTheKnee at the Arthur Wharton Mural



Overnight a cowardly racist has decided to spread hate. We condemn this racism and we stand in solidarity with the Arthur Wharton Foundation



We are the majority and cowardly racists are not welcome



More TBA #BLM pic.twitter.com/Z9MNZtc4fG