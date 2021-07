Απίθανο βίντεο με τους Ιταλούς στον τελικό, να μην μπορούν να σταματήσουν τις χειρονομίες (vid)

Παραδοσιακά φασαριόζοι και ιστορικά “θεατράλε” οι Ιταλοί όποτε συζητούν παθιασμένα, κουνάν έντονα και τα χέρια τους, κάτι που κάνει σχεδόν όλη η ομάδα στον τελικό του Euro 2020.

Οι Ιταλοί μπορεί να κατέκτησαν το Euro 2020 και να άφησαν εξαιρετική αγωνιστική εικόνα με την ομάδα που παρέταξαν, αλλά η αλήθεια είναι πως δημιούργησαν και μία αρνητική εντύπωση με κάποιες θεατρικές σκηνές, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Τσίρο Ιμόμπιλε στο 2-1 κόντρα στο Βέλγιο, όπου προσποιήθηκε τον χτυπημένο και με το που μπήκε το γκολ, σηκώθηκε και πανηγύριζε.



Οποιος όμως γνωρίζει έστω και ελάχιστα τους Ιταλούς και έχει βιώματα από συναναστροφή μαζί τους, καταλαβαίνει ότι αυτό το “θεατράλε” αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τους. Και τούτο επιβεβαιώνεται κάθε φορά που τους βλέπεις να συζητούν. Το κάνουν έντονα και όλο χειρονομίες. Και εκεί είναι που εμφανίζεται αυτό το τέλειο βίντεο από τον τελικό, με τους παίκτες σε διαφορετικά πηγαδάκια, να μην μπορούν να συγκρατήσουν την εκφραστικότητα των κινήσεων των χεριών τους.

