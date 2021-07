«Βομβαρδισμένο τοπίο» τα αποδυτήρια της Ιταλίας μετά τους πανηγυρισμούς (pics & vid)

Τηλεοπτικός σταθμός στην Αγγλία πρόβαλε εικόνες από την εικόνα των αποδυτηρίων της Ιταλίας στο «Γουέμπλεϊ» μετά από τους πανηγυρισμούς, η οποία θύμιζε... βομβαρδισμένο τοπίο.

Η Ιταλία κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 στα πέναλτι της Αγγλίας και με αυτόν τον τρόπο να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι ποδοσφαιριστές της «Σκουάντρα Ατζούρα» πανηγύρισαν την επιτυχία τους με έντονα συναισθήματα στα αποδυτήρια.

Οι Λεονάρντο Μπονούτσι και Ζορζίνιο τραγουδούσαν «It's coming Rome», ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι τσουλούσε σε τραπέζι με μπύρα, ο Αντρέα Μπελότι έκανε... ντους με σακούλες από παγάκια, ενώ ο Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο το έριξε στο... τσιγάρο.

Φυσικά από τους πανηγυρισμούς δεν θα μπορούσε να λείπει και το αλκοόλ. Οι Ιταλοί δεν σταμάτησαν να πίνουν, μπύρες και κρασί στα αποδυτήρια, τα οποία μετά από τη χρήση τους έγιναν σκουπίδια. Μόνο που όταν η ομάδα αποχώρησε για να επιστρέψει στη βάση της, κανείς δεν σκέφτηκε να τα μαζέψει, με συνέπεια την παρακάτω εικόνα...

This is what Italy left there dressing room like disgusting 🤢🤢🤢😡😡😡 #bbcfootball #Euros2021 #3Lions #ItalyEngland #Italy pic.twitter.com/DY0WTQd88P