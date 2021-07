Μάρκους Ράσφορντ: Στο πέναλτι της ανθρωπιάς και της υπερηφάνειας σκοράρει ξανά και ξανά! (pics & vids)

Έχει κάνει τόσα πράγματα για την πατρίδα του, για το καλό των παιδιών, για τους συνανθρώπους του, όμως έλαβε μίσος για ένα χτύπημα από την άσπρη βούλα. Ο Μάρκους Ράσφορντ δεν χρωστάει συγγνώμη σε κανέναν και οφείλει να μην σταματήσει την υπέροχη δράση του!

Πόσα παιδιά στα 22 τους έχουν πάει κόντρα στην Κυβέρνηση; Πόσα παιδιά σε τέτοια ηλικία έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν μια ολόκληρη χώρα και να δώσουν το παράδειγμα για να βγει στην επιφάνεια όλη η ανθρωπιά και η ανάγκη για βοήθεια στον διπλανό;

Πόσα παιδιά εν μέσω πανδημίας κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την όποια δύναμη έχουν ώστε να δείξουν έναν δρόμο καλύτερο, με αλληλεγγύη και σωστά παραδείγματα;

Ο Μάρκους Ράσφορντ επί ενάμιση χρόνο, με τον Covid-19 να έχει ταράξει τα πάντα στις ζωές όλων και την καθημερινότητά μας, έδινε μάχες που άλλοι δεν μπορούσαν καν να σχεδιάσουν. Κι όμως, ο ανεγκέφαλος οπαδός εμφανίστηκε για να τον θίξει για το χρώμα του μετά από ένα χαμένο πέναλτι στον τελικό του Euro...

Έδειξε την πραγματική δύναμη του ποδοσφαίρου για τον άνθρωπο

Χρήματα, φήμη, δόξα, άνεση ζωής. Όλα αυτά συνοδεύουν την καριέρα ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή εφόσον αυτός φτάσει στο ανώτερο επίπεδο και καταφέρει ν' αποδεικνύει εντός γηπέδου ότι τον παχυλό μισθό έναντι του οποίου έχει υπογράψει συμβόλαιο, τον αξίζει.

Κι όμως, τι να τα κάνεις όλα αυτά αν δεν έχεις κάποιον να τα μοιραστείς; Κι αφού φροντίσεις την οικογένεια και τους ανθρώπους της ζωής σου, τι κάνεις σαν επόμενο βήμα;

Ο Μάρκους Ράσφορντ σε αυτή την ηλικία (έχει φτάσει πλέον στα 23), ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει και οργάνωσε με τέτοιον τρόπο τα πράγματα ώστε με βάση τα δικά του βιώματα, να μην περάσουν τα παιδιά τα ίδια που είχε υποστεί κι εκείνος στα παιδικά του χρόνια.

«Πολλές φορές δεν είχαμε ούτε ψωμί... Είναι ντροπή, αλλά έτσι συνέβαινε. Έκανα τρεις δουλειές κι αν δεν το έκανα αυτό δεν θα είχαμε φαγητό. Πολλές φορές έδινα το φαγητό μονάχα στα παιδιά κι όταν με ρωτούσαν αν έφαγα εγώ τους έλεγα ψέματα ότι είχα φάει...» είχε αναφέρει η μητέρα του Μάρκους Ράσφορντ στο BBC Breakfast μπροστά στον συγκινημένο γιο της.

He’s helped get 3 million meals to vulnerable kids in the UK and now he’s written to the government calling on MPs to keep free school meal vouchers going in England over the summer#BBCBreakfast exclusive with @MarcusRashford this morning #maketheUturn pic.twitter.com/SNEyCpP5ny — Dan Walker (@mrdanwalker) June 15, 2020

Και τι έκανε εκείνος; Βοήθησε τα παιδιά που λόγω του κορονοϊού δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο και έμεναν στο σπίτι με εργαζόμενους γονείς. Έχαναν το γεύμα που του πρόσφερε η εκπαίδευση, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο οικονομικά την οικογένεια που ήδη πάλευε να τα βγάλει πέρα.

Εκείνος από μόνος του συνεργαζόταν ήδη με οργανισμούς που συγκέντρωναν χρήματα και τρόφιμα ώστε να διατεθούν σε όλους όσους έχουν ανάγκη και στο Μάντσεστερ αλλά και σε ολόκληρη την Αγγλία, αφού μεγάλες εταιρείες και επιχείρησεις άρχισαν να μιμούνται το παράδειγμά του.

Κόντρα σε μια ολόκληρη Κυβέρνηση!

Ο Μπόρις Τζόνσον σχεδόν... είχε βρει τον μπελά του με τον Μάρκους Ράσφορντ, έχοντας κάνει εκείνος το πρώτο βήμα να καλέσει τον ποδοσφαιριστή να μιλήσουν για τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα παροχής τροφίμων στις οικογένειες των μαθητών θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικό.

Ο Ράσφορντ κατάφερε να διαμορφώσει και να εφαρμοστεί ένα πλάνο από την Κυβέρνηση το οποίο κατά τη διάρκεια του lockdown και των πρωτόγνωρων συνθηκών με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια.

«Όταν ξυπνάς το πρωί και κάνεις ένα ντουζ, για ένα δευτερόλεπτο σκέψου τους γονείς εκείνους που δεν έχουν νερό γιατί τους το έκοψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Όταν ανοίγεις τη μηχανή να φτιάξεις ένα τσάι ή έναν καφέ, σκέψου τους γονείς που έπρεπε να ρυθμίσουν τους λογαριασμούς τους για τις οφειλές έχοντας χάσει τις δουλειές τους από την πανδημία.

Όταν ανοίγεις το ψυγείο να πιεις λίγο γάλα, σταμάτα και σκέψου ότι οι γονείς τουλάχιστον 200.000 παιδιών δεν έχουν τίποτα στο δικό τους ψυγείο...» έγραψε κάποια στιγμή στα social media σε μια τύπου... καμπάνια για να παρακινήσει ακόμα περισσότερο κόσμο να ενωθεί για το κοινό καλό.

Just had a great conversation with the Prime Minister, now is the time for collaboration 🇬🇧 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 7, 2020

Η αλήθεια είναι ότι ο Μπόρις Τζόνσον και η Κυβέρνηση τον δυσκόλεψαν αρκετά και δεν ήταν τόσο εύκολες οι συζητήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, όμως, ο ποδοσφαιριστής κατάφερε κάτι σπουδαίο.

Ανέτρεψε την πρώτη απόφαση που ήταν αρνητική για το πρόγραμμα παροχής τροφίμων κι εν συνεχεία πέτυχε την επέκταση του προγράμματος κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας, πιέζοντας καταστάσεις και επιμένοντας για τον μεγάλο του στόχο.

Κι όλο αυτό, τον γέμιζε με αισιοδοξία για ένα καλύτερο «αύριο», για το μέλλον της ανθρωπότητας, των συμπολιτών του και μια Αγγλία που στα μάτια και τη σκέψη του, έκανε βήματα προς την καλύτερη μορφή της.

Then imagine we expect the children to engage in learning from home. Not to mention the parents who, at times, have to teach them who probably haven’t eaten at all so their children can...



We MUST do better. This is 2021 https://t.co/mEZ6rCA1LE — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) June 16, 2020

Οι ρατσιστές πήραν την απάντησή τους

Πρόλαβαν, έκαναν το... παντελώς ανούσιο και ανόητο κομμάτι τους, κατέστρεψαν ένα μικρό μέρος του γκράφιτι του Μάρκους Ράσφορντ με χυδαίες εκφράσεις, όμως, οι ρατσιστές πήραν την απάντησή τους.

Οι ανεγκέφαλοι εμφανίστηκαν ξανά, επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον διεθνή ποδοσφαιριστή, όπως επίσης και στους Σάντσο και Σάκα πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου και... χάρηκαν μόνοι τους.

Μόνο που την απάντηση την πήραν και ήταν κάτι παραπάνω από ηχηρή. Ο υγιής κόσμος αντέδρασε, γέμισε με χρώμα και αγάπη την τοιχογραφία του Μάρκους Ράσφορντ και σημείωσε μια τεράστια νίκη κόντρα στους άμυαλους ανθρώπους που επιλέγουν τις διακρίσεις από την συμπόνοια και την ενότητα.

Το γκράφιτι διορθώθηκε, η συντριπτική πλειοψηφία των Άγγλων έδειξε πως στέκεται στο πλευρό του επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εκτιμά όσα έχει κάνει ο 23χρονος για τους συνανθρώπους τους.

The Marcus Rashford mural in Manchester has been repaired ❤️ pic.twitter.com/JMmahFVAsF — Football Daily (@footballdaily) July 13, 2021

Τα εμετικά σχόλια θα τον δυναμώσουν ακόμα περισσότερο, θα του ατσαλώσουν τον χαρακτήρα και το πνεύμα κι εκείνος θα συνεχίσει ακόμα πιο έντονα την φιλανθρωπική του δράση. Η διαδήλωση υπέρ των μαύρων και της ζωής το απόγευμα της Τρίτης στο σημείο της τοιχογραφίας, ήταν μια μεγάλη απάντηση.

Ο ρατσισμός θα εμφανίζεται (αφού δυστυχώς από έρευνα του SkySports έγινε γνωστό πως μόνο το 54% των οπαδών το θεωρεί σοβαρό ζήτημα στο ποδόσφαιρο), ωστόσο, ο υγιής νους πάντα θ' αντεπιτίθεται...

"Black lives matter!"



Anti racism protesters gather at the Marcus Rashford mural in Withington 👀 pic.twitter.com/4iEnIJ865t — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) July 13, 2021

Όχι, δεν θα ζητήσεις συγγνώμη από κανέναν...

«Μπορώ να σκοράρω με πέναλτι στον ύπνο μου, οπότε γιατί να μην το έκανα ξανά; Ζητάω συγνώμη, αισθάνομαι πως απογοήτευσα όλους. Αλλά δεν θα αλλάξω αυτό που είμαι. Δεν θα ζητήσω ποτέ συγνώμη για το ποιος είμαι και από πού ήρθα. Είμαι ο Μάρκους Ράσφορντ, 23 ετών, ένας μαύρος από το Withington και το Wythenshawe, στο Νότιο Μάντσεστερ».

Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι από τα όσα έγραψε ο Μάρκους Ράσφορντ στα social media αναφορικά με την κατάληξη του φετινού Euro, όσα άκουσε και διάβασε μετά το χαμένο του πέναλτι, τα μηνύματα έχθρας και εμετικών ρατσιστικών αναφορών που έλαβε από άμυαλους οπαδούς.

Ένας άνθρωπος που προσπάθησε να κάνει την πατρίδα του καλύτερη και να την ενώσει περισσότερο από ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια των δυσκολιών που προκάλεσε ο κορονοϊός, διάβασε να τον αποκαλούν με χυδαίους χαρακτηρισμούς και να στέκονται στο χρώμα του.

Εκείνος, γνωρίζει την υπερηφάνεια που αισθάνεται κάθε φορά που φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο. Και γνωρίζει πόσο αγαπάει τη χώρα του και πόσο θέλει να φροντίσει για τους συνανθρώπους του.

Και πλέον, γνωρίζει πόσος κόσμος είναι στο πλευρό του, όπως αποδείχθηκε με τις αντιδράσεις στήριξης και αγάπης στο γκράφιτι με το πορτρέτο του, το οποίο διορθώθηκε μέσα σε ελάχιστες ώρες και ο κόσμος το γέμισε με σεβασμό και λατρεία για τον χαρακτήρα του.

Ο Μάρκους Ράσφορντ είναι ένα μαύρο παιδί από το Withington και δεν οφείλει καμία συγγνώμη σε κανέναν γι' αυτό που είναι!