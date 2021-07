Η τρέλα στα αποδυτήρια των Ιταλών μετά την κατάκτηση του Euro (vids)

Απίθανα βίντεο από τους τρελούς Ιταλούς, αμέσως μετά τη νίκη τους στον τελικό του Euro 2020, με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι να είναι ο πιο μουρλός απ' όλους, κάνοντας μία απίθανη βουτιά.

Οπως ήταν αναμενόμενο, στα αποδυτήρια της Ιταλίας επικράτησε πανδαιμόνιο μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κυκλοφόρησαν πολλά βιντεάκια με τους τρελαμένους νικητές να κάνουν ένα σωρό χαζομάρες ευτυχίας. Κορυφαία όλων όμως αυτή του Ντανιέλε Ντε Ρόσι, στον οποίο έχυσαν μπύρες και σαμπάνιες πάνω σε ένα τραπέζι κι εκείνος πήρε φόρα και σύρθηκε πάνω τους, για να καταλήξει σε μία μεγαλειώδη βουτιά στο πάτωμα.

Bonucci and Jorginho singing 'it's coming Rome!'



De Rossi sliding across tables



Belotti going CRAZY in the dressing room



Italy's celebrations after winning #EURO2020 were WILD pic.twitter.com/CMeil5nIET