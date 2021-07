Αγγλία: Πόσο έλειψε μια προσωπικότητα τη στιγμή των πέναλτι... (vids)

Με τον Χέντερσον εκτός αγώνα, τον Κέιν να μην είναι εκείνος που θα εμπνεύσει τους υπόλοιπους και με τον φόβο στα μάτια της πλειοψηφίας των διεθνών, η απουσία ισχυρής προσωπικότητας στην Αγγλία, τη στιγμή των πέναλτι στον μεγάλο τελικό, έκανε... μπαμ.

Η αναδημοσίευση ενός πολύ γνωστού βίντεο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Πορτογαλία του 2016 είναι η αιτία για την οποία μπορεί να σκεφτεί κανείς τι πραγματικά έλειπε από την εθνική ομάδα της Αγγλίας το βράδυ της Κυριακής στο «Γουέμπλεϊ».

Ένας άνθρωπος να το πιστεύει περισσότερο απ' όλους και να κάνει τους γύρω του να το πιστέψουν και να πατήσουν γερά στο χορτάρι μέχρι να φτάσουν στη μπάλα, στην άσπρη βούλα. Από εκεί κι έπειτα, όλα είναι μια διαφορετική ιστορία από τη στιγμή που το πόδι θα έρθει σε επαφή με τη μπάλα και αυτή θα διαλέξει κάποια κατεύθυνση.

Ωστόσο, το θέμα της προετοιμασίας στο πνευματικό κομμάτι, παίζει τρομερό ρόλο κι εκεί τα «τρία λιοντάρια» έχουν μείζον θέμα...

Πίσω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με ηγετική παρότρυνση, φώναξε τον Ζοάο Μουτίνιο να πάει να εκτελέσει πέναλτι στη διαδικασία του προημιτελικού απέναντι στην Πολωνία.

«Αν το χάσεις, ας είναι, αλλά έχεις καλές εκτελέσεις, πήγαινε, τα χτυπάς καλά! Πήγαινε να πάρεις το πέναλτι» έλεγε ο CR7 στον συμπατριώτη του μπροστά στον Φερνάντο Σάντος και κατάφερε να κάνει τον Μουτίνιο να ευστοχήσει με αυτοπεποίθηση.

Ποιος Άγγλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό; Μάλλον κανείς...

What England missed last night. The leader calling one of the more experienced players to take the decisive penalty.

