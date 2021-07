Ράσφορντ: Απάντηση στους ρατσιστές με μηνύματα αγάπης στο γκράφιτι (pics & vid)

Ο κόσμος του Μάντσεστερ έσπευσε να ομορφύνει το γκράφιτι του Μάρκους Ράσφορντ και μετά τα μηνύματα έχθρας που έγραψαν ρατσιστές το βράδυ της Κυριακής, εμφανίστηκαν πολύχρωμα χαρτάκια με αναφορές στήριξης και υπερηφάνιας για εκείνον.

Ο Ράσφορντ έγινε αποδέκτης της οργής των ανεγκέφαλων ρατσιστών που λόγω του χαμένου πέναλτι του επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Euro, θεώρησαν πως αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να τον εξυβρίσουν αισχρά...

Στο γκράφιτι που έχει ο ποδοσφαιριστής σε δρόμο του Μάντσεστερ εμφανίστηκαν μηνύματα μίσους, ωστόσο, αυτά καλύφθηκαν από πολύχρωμα χαρτάκια με ατάκες αγάπης και στήριξης από τον υπόλοιπο κόσμο που έσπευσε να δείξει στον παίκτη ότι δεν είναι μόνος και ότι η πλειοψηφία των οπαδών είναι μαζί του.

Εκείνος, έδωσε μια τρομερή απάντηση με μήνυμά του στα social media, για το γεγονός πως ... είναι ένας μαύρος από το Μάντσεστερ κι αυτό δεν αλλάζει.

"This is what Manchester looks like." ❤️❤️❤️ (via @evefrancisholt ) pic.twitter.com/7VQYZIviNA

A mural of Marcus Rashford was vandalised following his penalty miss so residents have covered up the offensive graffiti with messages of support and love hearts ❤️ pic.twitter.com/9XUvH7m76V