Ο Μαγκουάιρ εκτέλεσε τόσο δυνατά το πέναλτι που έσπασε την κάμερα (pic & vid)

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έβαλε όλη του τη δύναμη για να εκτελέσει από την άσπρη βούλα, με αποτέλεσμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και παράλληλα να σπάσει και την κάμερα που ήταν πίσω από την εστία του Ντοναρούμα.

Ο Άγγλος στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Χάρι Κέιν ήταν οι μοναδικοί παίκτες της εθνικής Αγγλίας, οι οποίοι ευστόχησαν στην διαδικασία των πέναλτι. Τα γκολ τους όμως δεν ήταν αρκετά για να στεφθούν τα «Τρία Λιοντάρια» πρωταθλητές Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια της «ρώσικης ρουλέτας» οι Ράσφορντ, Σάντσο και Σακά δεν νίκησαν τον Ντοναρούμα.

Η εύστοχη εκτέλεση πάντως του Χάρι Μαγκουάιρ ήταν εντυπωσιακή. Ο 28χρονος αμυντικός εκτέλεσε με όλη του τη δύναμη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ιταλού πορτιέρε αλλά παράλληλα κατάφερε να διαλύσει και την κάμερα που ήταν τοποθετημένη πίσω από την εστία.

all the freeze frames of Harry Maguire destroying that camera with a penalty are art pic.twitter.com/f5ABLXUcl2