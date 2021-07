Μαντσίνι: «Η Ιταλία έχει μεγαλώσει, λυπάμαι για τους Άγγλους» (vids)

Εμφανώς συγκινημένος ο Ρομπέρτο Μαντσίνι δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του, μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Ιταλία κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 στα πέναλτι επί της Αγγλία στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Με το τελευταίο σφύριγμα ο «αρχιτέκτονας» της Σκουάντρα Ατζούρα, Ρομπέρτο Μαντσίνι, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, μιας και οδήγησε την χώρα του στην κορυφή της Ευρώπης.

Στις δηλώσεις του, ο Μαντσίνι τόνισε πως στο ξεκίνημα του Euro, δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο τίτλος θα καταλήξει στο τέλος, στην ομάδα του.

«Ήταν απίθανο μόνο στην σκέψη, τα παιδιά έκαναν μια απίστευτη δουλειά! Δεν ήταν ένα εύκολο ματς για εμάς, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, όμως αντιδράσαμε. Η αλήθεια είναι πως στα πέναλτι χρειάζεσαι και τύχη και εμείς την είχαμε. Λυπάμαι για την Αγγλία.

Αυτή η ομάδα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω πως μπορούμε να βελτιωθούμε και άλλο! Είμαι χαρούμενος για όλους τους Ιταλούς, είναι απίστευτη η στήριξη τους», τόνισε.

Σήμερα έκλεισε ένας κύκλος για πολλούς! Αυτά τα παιδιά τα πήγαν εξαιρετικά, δεν μπορώ να το περιγράψω πραγματικά. Το αξίζαμε όμως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαντσίνι!

