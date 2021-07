Euro 2020: Η Βασίλισσα της Αγγλίας έστειλε μήνυμα στον Σάουθγκεϊτ και πάει για το “νταμπλ” (pic)

Αφού έχει κατακτήσει επί της βασιλείας της το Μουντιάλ, η Βασίλισσα Ελισάβετ περιμένει και το Euro, στέλνοντας βασιλικές ευχές και θαυμασμό στον Γκάρεθ Σάουθγκείτ και τους παίκτες του.

Στα χρόνια της βασιλείας της, η Αγγλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966 και τώρα η Βασίλισσα Ελισάβετ βρίσκεται κοντά στο να κάνει το μεγάλο... νταμπλ, πανηγυρίζοντας και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στα 95 της χρόνια, η μονάρχης της Αγγλίας δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στο πλευρό της Εθνικής ομάδας και έστειλε επιστολή στήριξης, απευθυνόμενη τόσο στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, όσο και στους παίκτες του.



Μάλιστα, η επιστολή είναι γραμμένη με τον πλέον επίσημο τρόπο, δίχως να χαλαρώνει και να εκφράζει την αμεσότητα που θα ταίριαζε σε ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Αλλωστε, η Ελισάβετ στα 69 χρόνια της βασιλείας έχει τηρήσει πάντοτε κατά γράμμα το πρωτόκολλο.



«Κύριε Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, μάνατζερ



Πριν από 55 χρόνια είχα την τύχη να απονείμω το τρόπαιο του Μουντιάλ στον Μπόμπι Μουρ και να διαπιστώσω τι σήμαινε για τους παίκτες, τους προπονητές και το βοηθητικό προσωπικό, το να φτάσουν στον τελικό και να κατακτήσουν το τρόπαιο.



Θέλω να στείλω τα δικά μου συγχαρητήρια και της οικογένειάς μου, σε όλους σας που φτάσατε στον τελικό. Να στείλω τις ευχές μου για τον τελικό, ελπίζοντας ότι η ιστορία θα καταγράψει όχι μόνο την επιτυχία σας, αλλά και το πνεύμα, την αφοσίωση και την τιμή, αξίες με τις οποίες ανυψώσατε τους εαυτούς σας».

A very, very special message for Gareth Southgate and the #ThreeLions.



Thank you for your support, Your Majesty. pic.twitter.com/YlWfEFb08I