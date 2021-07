Μάουντ: Έστειλε όμορφο μήνυμα στην πιτσιρίκα που τρελάθηκε με τη φανέλα του (vid)

Η πιτσιρίκα που τρελάθηκε από τη χαρά της παίρνοντας τη φανέλα του Μάουντ μετά τον ημιτελικό της Αγγλίας με την Δανία, δάκρυσε από συγκίνηση όταν ο χαφ της Τσέλσι της έστειλε και προσωπικό μήνυμα σε τηλεοπτική εκπομπή!

Το κοριτσάκι έγινε viral με την τρομερή αντίδραση και την κραυγή ευτυχίας τη στιγμή που ο Μέισον Μάουντ την πλησίασε στην εξέδρα του «Γουέμπλεϊ» και της έδωσε τη φανέλα του μετά τον θρίαμβο των «τριών λιονταριών» με το 2-1 επί της Δανίας στην παράταση του ημιτελικού της περασμένης Τετάρτης.

Η μικρούλα ασφαλώς και ακόμα ονειρεύεται εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, έχοντας κληθεί σε τηλεοπτική εκπομπή αφού εντοπίστηκε και αποδέχθηκε την πρόσκληση, έλαβε ακόμα ένα μεγάλο δώρο.

Ο Μάουντ της έστειλε προσωπικό μήνυμα με βίντεο και την έκανε να δακρύσει από χαρά και συγκίνηση βλέποντας και ακούγοντας το ίνδαλμά της.

Γιατί το ποδόσφαιρο, αξίζει τα πάντα για κάτι τέτοιες στιγμές...

10-year-old Belle's dreams came true this week when midfielder @masonmount_10 spotted her in the crowd after the match and gifted her his shirt. But he had one more surprise for her, and we're not quite sure she was ready...



Grab the tissues everyone! ❤️ pic.twitter.com/qGtgye7z1r