Μάουντ – Ράις: Να φτάνεις με τον κολλητό σου στον τελικό του Euro... (pics & vid)

Μέισον Μάουντ και Ντέκλαν Ράις ήδη βιώνουν κάτι που ως πιτσιρικάδες, κάνοντας παρέα και παίζοντας στην ίδια ομάδα, απλά ονειρεύονταν. Πόσο σημαντικό να πετυχαίνεις με τον «αδερφό» σου...

Ο Μέισον Μάουντ σε ρόλο δημιουργού, μπροστά από τα χαφ, με την απουσία του να γίνεται εμφανής όποτε λείπει από το γήπεδο. Με σημαντικές προσπάθειες, ακόμα και αμυντικά κυνηγώντας τις επιθέσεις των αντιπάλων και κάνοντας δυνατά μαρκαρίσματα, είναι εξ αυτών που έχουν ξεχωρίσει για την εθνική Αγγλίας στο Eurο.

Ο Ντέκλαν Ράις έχει καταφέρει να φτιάξει ένα τρομερό δίδυμο με τον Κάλβιν Φίλιπς στα χαφ. Μπορεί ο ένας να παίζει στην Γουέστ Χαμ και ο άλλος στην Λιντς, όμως, μαζί έχουν δημιουργήσει ένα ντουέτο το οποίο έχει πάρει τα εύσημα για την σταθερότητα και τη συνέπεια στα «τρία λιοντάρια» στο φετινό τουρνουά.

Δεν είναι τυχαίο που ο Κάλβιν Φίλιπς λόγω και της φύσης του παίζοντας πιο μπροστά από τον Ράις, έχει αναφέρει: «Είμαι βέβαιος πως ό,τι γίνει πίσω μου, ο Ντέκλαν θα βρίσκεται εκεί που πρέπει και θα καλύπτει τα νώτα μου».

Mason Mount and Declan Rice. Living the dream. pic.twitter.com/rp7tuOcijW — LDN (@LDNFootbalI) July 7, 2021

Το όνειρο κάθε πιτσιρικά...

Ξεκινώντας δειλά – δειλά κάποια πρώτα βήματα σε ποδοσφαιρική ομάδα και δη του επιπέδου της Τσέλσι, όσο κι αν γνωρίζεις πως το ταλέντο και ο κόπος σου θα φέρουν τις στιγμές της μεγάλης επιβράβευσης, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα ξεχωρίσεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα ονειροπόλα παιδιά. Κάπως έτσι, πιθανότατα, θα ήταν και οι Μάουντ και Ράις όταν βρίσκονταν μαζί στην Τσέλσι σε πολύ παιδική ηλικία, στα τμήματα υποδομής του κλαμπ.

Εκείνοι φορούσαν τη μπλε φανέλα, χαμογελούσαν αγκαλιασμένοι για τις αναμνηστικές φωτογραφίες, έφτιαξαν μια πολύ δυνατή φιλία και κατάφεραν μέχρι και αυτό το σημείο της ζωής τους να είναι μαζί! Εκτός γηπέδου συνεχώς είναι μαζί, είτε από πιτσιρίκια παίζοντας στη γειτονιά ή με ηλεκτρονικά σε κάποιο σπίτι, είτε τώρα που θα βγουν για ένα φαγητό για να χαλαρώσουν από την έντονη και γεμάτη απαιτήσεις καθημερινότητα της Premier League.

Τα όνειρα που έκαναν από μικροί, αυτά που επεξεργάζονταν κάθε νύχτα προτού πέσουν για ύπνο, οι ρεαλιστικοί στόχοι και πιθανότατα η υπόσχεση να πετύχουν μαζί, στηρίζοντας απόλυτα ο ένας τον άλλον, τελικά τους οδήγησε αυτή τη στιγμή σε ένα ματς... ζωής.

Παρέα στον τελικό του Euro, πέρα από κάθε φαντασία...

Πόσα και πόσα πιτσιρίκια δεν παίζουν σε ένα μικρό γηπεδάκι, ή ακόμα και σε έναν μικρό πεζόδρομο παίρνοντας έστω και για λίγη ώρα ονόματα σπουδαίων παικτών τους οποίυος θαυμάζουν και στους οποίους θέλουν να μοιάσουν; Πόσα παιδιά στην Αγγλία δεν σκέφτονται ότι θα ήθελαν να βρίσκονται σε αυτή την εθνική ομάδα που αυτές τις μέρες ζει τεράστιες στιγμές και ετοιμάζεται να διεκδικήσει το τρόπαιο του Euro;

Κάπως έτσι, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη με πιτσιρίκια που ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές, θα ίσχυε και με τους Μάουντ και Ράις. Μόνο που εκείνοι, σε έναν συνδυασμό ικανότητας, τύχης, συνθηκών, επιμονής και... άστρου, κατάφεραν να πετύχουν μαζί κάτι που θεωρείται... μαγικό.

Έφτασαν παρέα ως βασικά μέλη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας τους να πανηγυρίζουν στο «Γουέμπλεϊ» την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Από τα πρώτα βήματα μαζί, τα χαμόγελα και τους ιδρώτες, τα όνειρα και τους ανήσυχους ύπνους μέχρι να ξημερώσει η επόμενη μέρα να ξαναπαίξουν, στην μεγαλύτερη περίσταση ολόκληρης της καριέρας τους μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και το έκαναν παρέα...

Mason Mount and Declan Rice are such good mates they even get subbed off together. #Euro2020 pic.twitter.com/AW6KCeMsWu — Possible (@Possibl10697445) July 7, 2021

Μια σχέση – ύμνος στη φιλία και την προσπάθεια

Είναι μαζί από την ηλικία των 8 ετών, αποχωρίζονται όσο λιγότερο μπορούν και πάλι με την πρώτη ευκαιρία, όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις τους, θα είναι εκεί να συζητήσουν ό,τι συμβαίνει στις ομάδες τους και να δώσουν λύσεις ο ένας στα προβλήματα του άλλου.

«Είναι ό,τι πιο δυνατό αυτή η φιλία μας. Είναι απίστευτο το ταξίδι μας με δεδομένο ότι ξεκινήσαμε στα 8 μας και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Ο Μέισον αξίζει τα πάντα που του έχουν έρθει και άλλα τόσα που θα του έρθουν στη συνέχεια. Μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα από αυτό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να συνεχίσει να λάμπει και να φτάσει να θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων» είπε ο Ντέκλαν Ράις για τον κολλητό του.

«Ήταν δύσκολο όταν έφυγε από την Τσέλσι ο Ντέκλαν. Η μητέρα μου έκλαιγε όταν έμαθε ότι ο Ντέκλαν έφευγε από την Τσέλσι. Δεν το περίμενα ότι θα συμβεί αυτό. Κι όμως ήταν τελικά το καλύτερο που θα μπορούσε να του συμβεί αν δει κανείς που βρίσκεται τώρα» ανέφερε από την πλευρά του ο Μάουντ σε συνέντευξη που είχαν δώσει μαζί.

Ακόμα και στην καραντίνα του χαφ της Τσέλσι πριν από λίγες μέρες λόγω της επαφής με τον Γκίλμουρ μετά το ματς με την Σκωτία, ο Ράις είχε αναφέρει πως αισθανόταν μόνος κι αυτό τα λέει όλα για τα δυο παιδιά που υμνούν την παιδική φιλία.