Απορεί ο Λίνεκερ: «Γιατί τόση φασαρία, ίσως και δύο πέναλτι στον Στέρλινγκ»

Ο Γκάρι Λίνεκερ δεν βλέπει τον λόγο που μεγαλοποιήθηκε τόσο η απόφαση του Μάκελι για πέναλτι στον Ραχίμ Στέρλινγκ, δηλώνοντας ότι μπορεί να υπάρχει και δεύτερη παράβαση στην ίδια φάση.

Η μεγάλη πλειονότητα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης αντέδρασε αρνητικά στο πέναλτι που καταλόγισε ο Ντάνι Μάκελι υπέρ της Αγγλίας και του Ραχίμ Στέρλινγκ, δίχως καν να ελέγξει την απόφαση με δεύτερη ματιά στο μόνιτορ. Ωστόσο, οι Άγγλοι δεν συμμερίζονται την κατακραυγή και μετά τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, που δήλωσε ότι το πέναλτι ήταν πεντακάθαρο, ο Γκάρι Λίνεκερ εξέφρασε την... απορία του για τον ντόρο που επικρατεί γύρω από την επίμαχη φάση στο Αγγλία-Δανία.

Ο τηλεσχολιαστής του BBC, ο οποίος είδε τον Χάρι Κέιν να σκοράρει σε δεύτερο χρόνο μετά την απόκρουση του Σμάιχελ και να τον ισοφαρίζει στο Νο1 των Άγγλων σκόρερ σε μεγάλες διοργανώσεις, ξεκαθάρισε πως όχι απλά υπάρχει πέναλτι, αλλά ίσως να έχει γίνει και... διπλό πέναλτι στον Στέρλινγκ από Βέστεργκααρντ και Γιένσεν.

Δεν καταλαβαίνω προς τι η όλη φασαρία. Ίσως να είναι και δύο πέναλτι»

Can’t see what all the fuss is about. Might just be 2 penalties. pic.twitter.com/2mfMxbVgtZ