Αγγλοι πανηγύριζαν πάνω σε τηλεφωνικούς θαλάμους και σε οροφές λεωφορείων και συνελήφθησαν (pic & vids)

Η αστυνομία του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη 20 Άγγλων οπαδών, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το τέλος του αγώνα με τη Δανία.

Μετά την επική πρόκριση της Αγγλίας επί της Δανίας, στον τελικό του Euro (11/07, 22:00, ANT1 Live Gazzetta), οι Άγγλοι ξέφυγαν κατά τους πανηγυρισμούς όλο το βράδυ και από το αλκοόλ το 20% των υπαλλήλων δεν πήγε στη δουλειά!

Βέβαια, δεν έλειψαν τα ευτράπελα το βράδυ της Τετάρτης (07/07) στο Λονδίνο, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 20 συλλήψεις, όταν Άγγλοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν για να πανηγυρίσουν την μεγάλη επιτυχία της εθνικής τους ομάδας.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στο Piccadilly Circus, στο κεντρικό Λονδίνο, σταμάτησε εξαιτίας των οπαδών που είχαν μπλοκάρει τους δρόμους και ανέβαιναν σε τηλεφωνικούς θαλάμους και στις οροφές των λεωφορείων.

«Έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις από αξιωματικούς για διάφορα αδικήματα, όπως κοινή επίθεση, διατάραξη δημόσιας τάξης και επίθεση κατά της αστυνομίας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας στο Twitter.

England fans climbed onto buses and telephone boxes in London's Piccadilly Circus, celebrating the team’s historic victory over Denmark that sends them to the #EURO2020 final https://t.co/BsFiVfubsJ pic.twitter.com/sEzBmtkd2I — Reuters (@Reuters) July 8, 2021

England fans savoured rare footballing success by celebrating in Piccadilly Circus in central London.



Get the latest #Euro2020 news: https://t.co/wK65KoTkCT pic.twitter.com/2qhs8VPXqv July 8, 2021

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | NEW: England fans pic.twitter.com/4agGUEBRkj — News For All (@NewsForAllUK) July 7, 2021