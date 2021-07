Φίλιπς: Αφιέρωσε την πρόκριση στην γιαγιά του που την έχασε από κορονοϊό (pic)

Φόρο τιμής στη γιαγιά του, η οποία έφυγε από κορονοϊό, απέτισε ο Κάλβιν Φίλιπς, μετά την σπουδαία πρόκρισης της Αγγλίας στον τελικό του Euro.

Η Αγγλία βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Euro, εκεί που θα κοντράρει τις δυνάμεις της με την Ιταλία την Κυριακή στο «Γουέμπλεϊ» (11/07, 22:00, ΑΝΤ1, Live Gazzetta).

Αμέσως μετά την πρόκριση ο Κάλβιν Φίλιπς θέλησε να αφιερώσει αυτή τη σπουδαία επιτυχία, φορώντας μια φανέλα της γιαγιάς του Βαλ, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, καθώς νοσούσε από τον κορονοϊό.

