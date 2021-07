Μουρίνιο: «Φανταστική και άξια νικήτρια η Αγγλία, αλλά δεν ήταν πέναλτι» (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο παραδέχθηκε την ανωτερότητα και την άξια παρουσία της Αγγλίας στον τελικό του Euro, ωστόσο, τόνισε πως θεωρεί άδικο το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Στέρλινγκ.

Ο Πορτογάλος νυν κόουτς της Ρόμα, από την Αιώνια πόλη όπου εργάζεται πλέον, δίχως να σταματήσει τη συνεργασία του με το TalkSport, σχολίασε μέσω βίντεο όσα έγιναν στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ της Τετάρτης και εξέφρασε τη χαρά του για την νίκη της Αγγλίας.

Βέβαια, δεν θα μπορούσε να μην τοποθετηθεί για τη φάση του πέναλτι που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, λέγοντας:

«Δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει πέναλτι... Η Αγγλία είναι άξια νικήτρια, ήταν η καλύτερη ομάδα, άξιζε την πρόκριση, ήταν φανταστική, αλλά δεν ήταν πέναλτι αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό το επίπεδο, ειδικά σε έναν ημιτελικό Euro, ο VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή να δει το βίντεο από μόνος του. Δεν υπάρχει πέναλτι.

Είμαι χαρούμενος με τη νίκη της Αγγλίας, άξιζε να φτάσει στον τελικό, όμως, είμαι και απογοητευμένος που δόθηκε αυτό το πέναλτι».

“It was NEVER a penalty!” ❌



“Especially at this level, the semi-final of a Euro. I don’t understand the decision.”



José Mourinho says England should NOT have been given their penalty v Denmark. pic.twitter.com/MKiEYk6K12