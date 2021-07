Βενγκέρ: «Δεν έγινε πέναλτι, απορώ γιατί ο VAR δεν έστειλε τον διαιτητή στο μόνιτορ» (vids)

Ο υπεύθυνος ανάπτυξης ποδοσφαίρου στη FIFA και πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, υποστήριξε ότι δεν έγινε πέναλτι στον Ραχίμ Στέρλινγκ, στη φάση από την οποία ήρθε το 2-1.

Η εθνική Αγγλίας νίκησε τη Δανία στην παράταση και προκρίθηκε στον τελικό του Euro, όπου θα συναντήσει την Κυριακή (11/11, 22:00, ANT1, Live Gazzetta) την Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ» με αρκετούς να στέκονται στη φάση του πέναλτι που δόθηκε στον Ραχίμ Στέρλινγκ, με τον Κάσπερ Σμάιχελ να αποκρούει την εκτέλεση του Χάρι Κέιν, αλλά τον 27χρονο φορ να σκοράρει το ριμπάουντ.

Ο υπεύθυνος ανάπτυξης ποδοσφαίρου στη FIFA και πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, υποστήριξε ότι δεν έγινε πέναλτι.

«Δεν ήταν πέναλτι, δεν καταλαβαίνω γιατί το VAR δεν ζήτησε από τον διαιτητή να δει τη φάση στο μόνιτορ», υποστήριξε στο BeIN Sports ο 71χρονος Αλσατός προπονητής.

