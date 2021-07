Σμάιχελ: Από το ταξίδι αναψυχής για τον τελικό του '92, στο «Γουέμπλεϊ» για νέα ιστορία! (pic)

Ο Πέτερ Σμάιχελ δημοσιοποίησε μια τρομερή φωτογραφία από την πτήση της Δανίας για τον μεγάλο τελικό του Euro '92, τότε που ο Κάσπερ, νυν πορτιέρε της εθνικής ομάδας, ήταν πιτσιρικάκι. Τώρα, εκείνος παλεύει για ιστορική πρόκριση...

Η Δανία κάνει νέο ποδοσφαιρικό θαύμα έπειτα από 29 χρόνια μετά!

Από το έπος του '92 και την κατάκτηση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης στο τουρνουά του οποίου ο τελικός διεξήχθη στο Γκέτεμποργκ, τώρα, ο Κάσπερ Σμάιχελ θα παλέψει απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» για μια πιθανή, επική παρουσία της Δανίας στον μεγάλο τελικό του φετινού Euro!

Ο πατέρας του, ο θρυλικός παλαίμαχος τερματοφύλακας, Πέτερ, δημοσιοποίησε μια φωτογραφία που ήταν μαζί με τον πιτσιρικά, τότε, γιο του, στην πτήση προς την Σουηδία ενόψει του τελικού με τους Γερμανούς.

Τώρα, θα τον καμαρώσει σε μια προσπάθεια να φτάσει την γενιά του '21 στη διεκδίκηση του τροπαίου...

photo credits: @Pschmeichel1

So excited for tonight. Come on Denmark 🇩🇰 pic.twitter.com/mKlIraEGVe