Ιταλία - Ισπανία: Μια φωνή οι Ατζούρι για τον Σπινατσόλα μετά την πρόκριση

Με όλη τους τη δύναμη και τον ενθουσιασμό μετά την πρόκριση στον τελικό, οι παίκτες της εθνικής Ιταλίας αφιέρωσαν τους πανηγυρισμούς στον Λεονάρντο Σπινατσόλα, με έξαλλα συνθήματα και τη φανέλα του με το Νο4.

Έπαιξαν και τελικά προκρίθηκαν και για τον Λεονάρντο Σπινατσόλα. Οι Ιταλοί διεθνείς δεν γινόταν να ξεχάσουν τον συμπαίκτη τους, ο οποίος τραυματίστηκε στον αχίλλειο και τέθηκε νοκ-άουτ για τους επόμενους μήνες, με τους πανηγυρισμούς έπειτα από την νίκη επί της Ισπανίας στα πέναλτι να είναι αφιερωμένοι αποκλειστικά σε αυτόν!

Την αρχή έκανε ο Λορέντσο Ινσίνιε, που πήρε τη φανέλα του με το Νο4 και έδωσε το... σύνθημα για να συγκεντρωθούν όλοι μαζί, παίκτες και προπονητές και με μια φωνή να τραγουδήσουν σε πανηγυρικό κλίμα «Όλε, Ολέ, Σπίνα, Σπίνα».

Italy's players and staff, including Mancini, singing Spinazzola's name and dedicating him the qualification in the final after the epic shootout against Spain. #Euro2020 #ESP #ITA pic.twitter.com/sX1H01Cnll