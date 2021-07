''Έχει έρθει ποτέ σπίτι;'': Τρελή ατάκα Σμάιχελ για Αγγλία και 'It's Coming Home'' (vid)

Τρόλαρε την Αγγλία με τον τρόπο του ο Κάσπερ Σμάιχελ για το περιβόητο «It's Coming Home», εκφράζοντας την απορία του στη συνέντευξη Τύπου για το πότε οι Άγγλοι έφεραν... σπίτι το Euro στο παρελθόν.

Η Αγγλία έχει φτάσει αισίως στα ημιτελικά του φετινού Euro και το «It's Coming Home» ακούγεται και γράφεται περισσότερο από ποτέ. Ο Κάσπερ Σμάιχελ, όμως, συνεχίζει να έχει... ερωτηματικά αναφορικά με το σύνθημα και την καθολική χρήση του στο Νησί ενόψει της «μάχης» με τη Δανία (7/7, 22:00, ΑΝΤ1, Live Gazzetta) και δεν δίστασε να τις εκφράσει με καυστικό τρόπο και στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Δανός κίπερ της Λέστερ ρωτήθηκε για το τι σημαίνει για εκείνον και τους συμπαίκτες του να σταματήσουν την... επιστροφή της κούπας στο σπίτι κι αμέσως απάντησε:

«Έχει έρθει ποτέ σπίτι;», υπονοώντας ότι με μηδέν κατακτήσεις Euro το σλόγκαν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο δημοσιογράφος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το σύνθημα αφορά σε πρώτο χρόνο το Μουντιάλ του 1966, ως μοναδικό τρόπαιο των Τριών Λιονταριών σε μεγάλη διοργάνωση, αλλά η απάντηση του Σμάιχελ ήταν αρκετή για να γίνει viral στο twitter.

Kasper Schmeichel was asked what it would mean to stop football from 'coming home' ... pic.twitter.com/0AAwNr8J0L