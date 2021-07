Μεγάλο ντέρμπι απόψε στο Wembley για την πρόκριση στον τελικό

Ιταλία-Ισπανία με περισσότερες από 500 επιλογές και πολλά συνδυαστικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Η Ιταλία και η Ισπανία θα αναμετρηθούν απόψε (22:00) στο Wembley στο μεγάλο ντέρμπι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό.Αήττητες είναι και οι δύο ομάδες στο τουρνουά. Η Ιταλία, στον 1ο όμιλο, κέρδισε την Τουρκία με 3-0, την Ελβετία με 3-0 και την Ουαλία με 1-0. Στη φάση των «16» απέκλεισε στην παράταση την Αυστρία με 2-1 και στα προημιτελικά έβγαλε νοκ άουτ το Βέλγιο με 2-1.

Η Ισπανία, στον 5ο όμιλο, σημείωσε 2 ισοπαλίες με τη Σουηδία 0-0 και την Πολωνία 1-1 και πέτυχε μία νίκη κόντρα στη Σλοβακία με 5-0. Στη φάση των «16» κέρδισε στην παράταση την Κροατία με 5-3 και στα πέναλτι την Ελβετία με 3-1.

Στο δεύτερο ημιτελικό αύριο (22:00) στο Wembley η Αγγλία υποδέχεται τη Δανία. Αήττητη με 4 νίκες και μία ισοπαλία είναι η Αγγλία, χωρίς να δεχτεί γκολ. Με 2 ήττες ξεκίνησε η Δανία, αλλά στη συνέχεια πέτυχε 3 σερί νίκες.



Τα ειδικά στοιχήματα και οι προωθητικές ενέργειες



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για τους 2 ημιτελικούς αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Ιταλία-Ισπανία και Αγγλία-Δανία.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι για την ομάδα που θα προκριθεί, τη μέθοδο πρόκρισης (κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι), το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη νίκη με μηδέν παθητικό, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, το ακριβές σκορ 1ου/2ου Ημιχρόνου, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον παίκτη που θα σκοράρει το 1ο γκολ, τον τελευταίο σκόρερ του αγώνα, την ομάδα με τα περισσότερα κερδισμένα πλάγια άουτ, τον νικητή των κόρνερ, τις συνολικές κάρτες, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, το πέναλτι στον αγώνα, τους πόντους αξιολόγησης.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και οι προωθητικές ενέργειες του Πάμε Στοίχημα, «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.



Τα Power Combo για τον αγώνα Ιταλία-Ισπανία



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και Power Combo για τους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα 5 συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για την κανονική διάρκεια του σημερινού αγώνα Ιταλία-Ισπανία είναι τα ακόλουθα:

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ το 2ο & ισοπαλία στο 1ο ημίχρονο.

• Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-0, 2-2, 0-1.

• Ο Μοράτα να σκοράρει & η Ιταλία over 1,5 γκολ & over 9,5 κόρνερ.

• Ο Ιμόμπιλε να σκοράρει & ομάδα του 1ου κόρνερ η Ισπανία & η Ιταλία over 5,5 κόρνερ.

• Ο Ινσίνιε να σκοράρει & ο Τόρες Φ. να σκοράρει & η Ισπανία over 4,5 κόρνερ.