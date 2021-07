Τρομερός Εβρά: «Στο τελευταίο τρόπαιο της Αγγλίας, ζούσαν οι δεινόσαυροι» (vid)

Με περούκα στο κεφάλι και «fish and chips» στα χέρια του, ο Πατρίς Εβρά θέλησε να δείξει την στήριξή του στην εθνική Αγγλίας, στέλνοντας τις ιδιαίτερες ευχές του.

Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξαναχτύπησε! Αυτή τη φορά φορώντας φανέλα της εθνικής Αγγλίας στο αμάξι του και κρατώντας «fish and chips» στα χέρια του, ο Γάλλος αφού αρχικά τραγούδησε το «Praise You» από τον Fatboy Slim στη συνέχεια ευχήθηκε καλή επιτυχία στα «τρία λιοντάρια».

Μάλιστα, τόνισε πως είναι στο πλευρό της Αγγλίας, παρά το γεγονός ότι «το τελευταίο τρόπαιο της, ήταν όταν ζούσαν οι δεινόσαυροι».

Last time England won anything the 🦖🦕 were still alive 🤣🤣🤣 #england #itscominghome #euro2020 #fishandchips #ilovethisgame #positive4evra pic.twitter.com/7Idx9xbY9b