Αυτή είναι η επίσημη μπάλα για τους ημιτελικούς και τον τελικό του Euro

Η adidas, αποκάλυψε την UNIFORIA FINALE, την επίσημη μπάλα για τους ημιτελικούς και τον τελικό του EURO 2020.

Η Adidas παρουσίασε την μπάλα των ημιτελικών και του τελικού του Euro, UNIFORIA FINALE. Στη μπάλα που θα δώσει το τρόπαιο στους νικητές τονίζεται η τοποθεσία και η δόξα των τελικών αγώνων, ξεχωρίζουν οι ψηφιακές λεπτομέρειες του σταδίου Γουέμπλεϊ, του «Ναού» των ημιτελικών και του τελικού του Euro 2020. Πινελιές πρασίνου, κόκκινου, κυανού και ροζ, που είναι εμπνευσμένες από εμβληματικά σύμβολα του Λονδίνου και από παραδοσιακά χρώματα ποδοσφαιρικών πανηγυρισμών. Τα συγκεκριμένα, βρίσκονται σε μαύρο φόντο, που αντιπροσωπεύει τον σκοτεινό, νυχτερινό ουρανό του Λονδίνου.

Introducing the Uniforia Finale, the official match ball for the closing stages of #EURO2020 #ImpossibleIsNothing | @adidasfootball pic.twitter.com/kWYCSJJ0Nv