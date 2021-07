Ουκρανία - Αγγλία: Ο Γιαρμολένκο δεν άφησε τον Γιάρεμτσουκ να σηκώσει τον Μαγκουάιρ! (vid)

Ο Αντρέι Γιαρμολένκο δεν επέτρεψε σε συμπαίκτη του να δείξει αθλητικό πνεύμα και τον έσπρωξε για να μην σηκώσει τον Χάρι Μαγκουάιρ από το έδαφος!

Ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ φαίνεται πως είχε αρκετό εκνευρισμό στο Σαββατιάτικο παιχνίδι της Ουκρανίας με την Αγγλία, όπου τα «τρία λιοντάρια» έφτασαν στο εμφατικό 4-0 και πέρασαν στα ημιτελικά του φετινού Euro.

Σε φάση που ο Χάρι Μαγκουάιρ βρισκόταν στο έδαφος, ο Γιάρεμτσουκ τον πλησίασε και του έδωσε το χέρι για να τον σηκώσει και να συνεχιστεί λίγο πιο γρήγορα το παιχνίδι.

Όμως, ο Γιαρμολένκο έτρεξε και τον έσπρωξε μακριά, αφήνοντας τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να σηκωθεί μόνος του...

Yarmolenko was not having any of it 💀 pic.twitter.com/fR1gNyZqZZ