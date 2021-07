Μαγκουάιρ: Τον αποκάλεσαν «κεφάλα» για το γκολ στο ρεπορτάζ του BBC! (vids)

Το παρατσούκλι που χρησιμοποιούν οι φίλοι και οι συμπαίκτες του Χάρι Μαγκουάιρ ακούστηκε στον τηλεοπτικό αέρα στο ρεπορτάζ του BBC για τα τέσσερα γκολ της Αγγλίας απέναντι στην Ουκρανία στα προημιτελικά του Euro!

Όσοι γνωρίζουν λίγα πράγματα γύρω από τον Χάρι Μαγκουάιρ και έχουν παρακολουθήσει τι λέγεται για εκείνον, θα έχουν αντιληφθεί πως τον φωνάζουν «slabhead», λόγω... του μεγέθους του κεφαλιού του.

Μόνο που αυτό μένει μονάχα μεταξύ φίλων και συμπαικτών του, όπως επίσης χρησιμοποιείται σε σχόλια από τον κόσμο στα social media...

Ωστόσο, ακούστηκε κανονικότατα και στην βρετανική τηλεόραση, με το ρεπορτάζ του BBC για το ματς απέναντι στους Ουκρανούς ν' αναφέρεται στο παρατσούκλι που του έχουν «κολλήσει» για το κεφάλι του!

Μάλιστα, μια ρεπόρτερ αμέσως μετά το ματς του «Ολίμπικο», στην ερώτησή της συμπεριέλαβε και ... τον θόρυβο της μπάλας στον κεφαλιά του Μαγκουάιρ!

NOT THE BBC NEWS REPORTER CALLING HIM SLABHEAD TOO LOOOOL!!! 🙈😂😂😂 https://t.co/ZUX9OVIevG pic.twitter.com/ajrnsHKppB