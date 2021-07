Αγγλία: Μετά το 1966 σκόραρε ξανά τέσσερα γκολ σε νοκ-άουτ αγώνα (pic)

Ιστορία έγραψε η Αγγλία με τη νίκη επί της Ουκρανίας με 4-0, παίρνοντας μάλιστα και το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Euro.

Ο Χάρι Κέιν βρήκε δύο φορές δίχτυα για τα «Τρία Λιοντάρια», Μαγκουάιρ και Χέντερσον έβαλαν κι αυτοί την υπογραφή τους, προκειμένου η Αγγλία να επικρατήσει με 4-0 της Ουκρανίας.

Τα τέσσερα γκολ που πέτυχε κόντρα στο συγκρότημα του Αντρέι Σεβτσένκο, είναι μία επίδοση που έχει να εμφανιστεί σε παιχνίδι της Αγγλίας από τον τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966, όταν κι είχαν κατακτήσει το τρόπαιο.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1st time England have scored 4 goals in a knockout stage match of a major tournament since the final of the World Cup in 1966...#EURO2020 pic.twitter.com/GvKzvqG5pC