Ξέσπασε ξανά κατά του Μουρίνιο ο Σο: «Ας λέει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει» (vid)

Ο,τι κι αν πει ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν απασχολεί πλέον τον Λουκ Σο, ο οποίος μετά τη νέα εκπληκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Euro, εξέφρασε την άποψή του για τον Πορτογάλο τεχνικό.

Κόντρα στην Ουκρανία ήταν ένας από τους πολυτιμότερους της Αγγλίας. Βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να φτάσει στη νίκη και μάλιστα με εμφατικό τρόπο.

Ωστόσο, οι σχέσεις του με τον Ζοσέ Μουρίνιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστούν «καλές». Πρόσφατα ο προπονητής της Ρόμα μετά την εκτέλεση ενός κόρνερ από τον Άγγλο, χαρακτήρισε το χτύπημα του ως «δραματικά κακό». Από την πλευρά του ο Σο είχε απορήσει τότε, γιατί ασχολείται ακόμα μαζί του ο πρώην προπονητής του.

Μετά την εκπληκτική εμφάνιση που έκανε στα προημιτελικά του Euro, ο Λουκ Σο ρωτήθηκε εκ νέου για τον Ζοσέ Μουρίνιο, με τον ίδιο να τονίζει πως δεν τον ενδιαφέρουν πια τα λόγια του «Special One».

«Δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια του. Ο Ζοσέ έχει την άποψή του. Προφανέστατα εργάζεται στο talkSport κι έχει ελευθερία λόγου. Μπορεί να πει ό,τι του αρέσει. Εγώ κρατάω χαμηλά το κεφάλι και αγνοώ τα πάντα. Ο κύριος στόχος μου είναι να βοηθήσω την Αγγλία», τόνισε χαρακτηριστικά ο 25χρονος μπακ.

"He can say whatever he likes, I just keep my head down, ignore everything. My main objective is to help England."



