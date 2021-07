Βέλγιο - Ιταλία: Ο Κιελίνι αποθέωσε τον Ντε Μπρόινε για το απίστευτο σουτ που έκανε (vid)

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι έμεινε έκπληκτος από την απίστευτη δύναμη που έβαλε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε σε σουτ που επιχείρησε.

Ο 30χρονος Βέλγος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος αγωνίστηκε με σχισμένους συνδέσμους, έκανε ό,τι περνούσε από τα πόδια του προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του στο σκοράρισμα.

Σε μία φάση του αγώνα, εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ με απίστευτη δύναμη, έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθεια του σταμάτησε στον Κιελίνι, ο οποίος με το κεφάλι αποσόβησε τον κίνδυνο για την Ιταλία.

Αμέσως μετά το σουτ του Βέλγου, ο αρχηγός της «Σκουάντρα Ατζούρα» χαμογέλασε στον Ντε Μπρόινε και τον αποθέωσε γι' αυτή την εντυπωσιακή του ενέργεια.

Chiellini got a good taste of that KDB shot pic.twitter.com/aMZFAMZHq6