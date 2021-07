Ελβετία: Ο πιο viral οπαδός είδε την ομάδα του να αποκλείεται στο πρώτο δωρεάν ταξίδι του! (pics)

Ο Λούκα Λούτενμπαχ, εξασφάλισε δωρεάν πτήσεις από τη Swiss Airlines, για το ματς με την Ισπανία, αλλά τα εισιτήρια αυτά δεν έφεραν και πολύ γούρι!

Στο Γαλλία-Ελβετία ο Λούκα Λούτενμπαχ έγινε ο πιο viral οπαδός του Euro.

Ο εν λόγω super fan κατάφερε να εξασφαλίσει χορηγίες από τη Red Bull - κι όχι μόνο -, καθότι έγινε ο δεύτερος σε αναζήτηση της ελβετικής Google. Ωστόσο τα προνόμια που εξασφάλισε από τη δημοφιλία του δεν σταμάτησαν εκεί.

Η Swiss Airlines, με περηφάνια, ανακοίνωσε ότι και του χορηγήσει δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για να παρακολουθήσει από κοντά και το ματς με την Ισπανία.

Η ελβετική αεροπορική εταιρία επένδυσε πάνω στον ντόρο που έχει δημιουργήσει ο Λούκα. Και κέρδισε. Αφενός οι Ελβετοί βλέπουν τον εθνικό αερομεταφορέα τους να στηρίζει όχι μόνο το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα αλλά και τον πιο πιστό οπαδό της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Λούκα πέταξε για την Αγία Πετρούπολη και στο πρώτο δωρεάν εισιτήριο που εξασφάλισε, η Ελβετία αποκλείστηκε. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Ο Λούκα πάντως, σίγουρα θα βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του ομάδα. Η Swiss θα συνεχίσει να του παρέχει δωρεάν εισιτήρια;

We are proud to be the Official Airline Partner not only of the Swiss National Team, but also Official Airline Partner of our Super Fans @lucalo92 @nati_sfv_asf pic.twitter.com/7UykliikQr