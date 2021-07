Ιταλία: Η πωρωτική ομιλία του Μαντσίνι μετά την πρόκριση (vid)

Μετά το τέλος του αγώνα με το Βέλγιο, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι συγκέντρωσε τους παίκτες του και τους τόνωσε το ηθικό ενόψει του ημιτελικού με την Ισπανία.

Η Ιταλία, μετά την επικράτηση της με 2-1 επί του Βελγίου, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Euro. Οι Ιταλοί παίκτες, με το τελευταίο σφύριγμα, έγιναν ένα «κουβάρι» με τους οπαδούς και πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση.

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι από την πλευρά του έσπευσε να καλέσει κοντά του τους παίκτες, προκειμένου να τους μιλήσει και να τους εμψυχώσει ενόψει του αγώνα με την Ισπανία (06/07, 22:00), για τα ημιτελικά του Euro.

«Μας έμεινε ένα ματς για τον τελικό και δύο για να το πάρουμε, πάμε», φέρεται να είπε ο 56χρονος Ιταλός τεχνικός στους παίκτες του, οι οποίοι αφού πρώτα συμφώνησαν στη συνέχεια συνέχισαν τους ξέφρενους πανηγυρισμούς.

