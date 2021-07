Τους πήραν και τα... σώβρακα: Τρελάθηκαν οι Ιταλοί παίκτες και δώριζαν τα σορτς τους στους οπαδούς! (pics & vids)

Οι παίκτες της εθνικής Ιταλίας «πνίγηκαν» στις αγκαλιές των οπαδών μετά την πρόκριση που εξασφάλισαν στα ημιτελικά του Euro ενώ μερικοί εξ αυτών δώρισαν μέχρι και τα σορτς τους!

Η Ιταλία κατάφερε και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Euro, μετά τη νίκη της με 2-1 επί του Βελγίου. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες του Ρομπέρτο Μαντσίνι έγιναν «ένα» με τους οπαδούς της «Σκουάντρα Ατζούρα» που ήταν στις κερκίδες της «Αλιάνζ Αρένα».

Ο Ντοναρούμα ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, ζητωκραυγάζοντας στην κάμερα, πίσω από την εστία του. Σήκωσε ψηλά τις γροθιές του, προς το κοινό της ομάδας και στη συνέχεια ακολούθησαν οι υπόλοιποι παίκτες, που έγιναν ένα «κουβάρι».

Μάλιστα, ήταν τόσο η ένταση που οι Αντρέα Μπελότι, Ντι Λορέντσο και Αλεσάντρο Μπαστόνι δώρισαν μέχρι και τα σορτς τους στους οπαδούς!

People should know it's a very long tradition in italian football that players give beside their shirt, the shorts away too.



I was not surprised when they did that last night & I wish many players from other leagues/nationalteams would do the same. #BELITA #EURO2020 pic.twitter.com/lcxmNZD8J1