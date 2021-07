Ιταλία: Δίπλα στον Σπινατσόλα οι συμπαίκτες του, φώναζαν ρυθμικά το όνομά του (vids)

Οι συμπαίκτες του Λεονάρντο Σπινατσόλα είναι στο πλευρό του και το έδειξαν, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του στο πούλμαν της Ιταλίας αλλά και στο αεροπλάνο

Ο άσος της Ρόμα ήταν ο μεγάλος άτυχος του αγώνα με το Βέλγιο, καθώς τραυματίστηκε και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα. Ετσι, όχι μόνο θα χάσει το Euro, αλλά θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων για πολλούς μήνες.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ αποχώρησε με φορείο από την «Αλιάνζ Αρένα» και ξέσπασε σε λυγμούς, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Οι συμπαίκτες του θέλησαν να του δείξουν πως είναι στο πλευρό και έτσι το σύνθημα «Σπίνα, Σπίνα», ηχούσε δυνατά τόσο στο πούλμαν της ομάδας όσο και στο αεροπλάνο.

The Azzurri cheering for Spinazzola on the bus after he tore his Achilles today



This group is phenomenal. All for one, one for all pic.twitter.com/sCnDekYY9r