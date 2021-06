Η ιστορία πίσω από το «Football’s Coming Home» και οι θλιμμένοι στίχοι (vids)

Η Αγγλία βρίσκεται στα προημιτελικά του Euro. Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έκανε το πρώτο θαύμα και οι Άγγλοι έχουν κάθε δικαίωμα να τραγουδούν «It's coming home»...

Η Αγγλία επικράτησε με 2-0 της Γερμανίας και το «Ιt’s Coming Home» έγινε ξανά σύνθημα στα χείλη των Άγγλων. Ολα τα σημάδια δείχνουν πως το συγκρότημα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, θα κατακτήσει στο τέλος το βαρύτιμο τρόπαιο.

Οι Αγγλοι θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (03/06, 19:00) την Ουκρανία στους «8» του Euro και οι κερκίδες του «Ολίμπικο» θα δονούνται από τον πιο επικά θλιμμένο ύμνο που γράφτηκε ποτέ για το ποδόσφαιρο και τα λιοντάρια.

Ο αυθεντικός τίτλος του είναι «Three Lions». Κι αυτό βγήκε από τα τρία λιοντάρια που απεικονίζονται στο έμβλημα της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Βέβαια, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως «Football’s Coming home» λόγω του στίχου που επαναλαμβανόταν στο ρεφρέν και έγινε σύνθημα στα χείλη των Άγγλων και φυσικά αναφέρεται στη διοργάνωση του Euro 1996 από την Αγγλία.

Εκείνη η διοργάνωση θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες όλων, καθώς τότε τα φαβορί όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και φυσικά η Αγγλία αποδείχθηκαν αυτόχειρες και τελικά πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφθηκε η Γερμανία.

Τα «Τρία Λιοντάρια» έκαναν μια ένδοξη πορεία φτάνοντας ως τα ημιτελικά όπου και ηττήθηκαν στα πέναλτι από τη Γερμανία. Συνολικά έντεκα παίκτες είχαν συνολικά ευστοχήσει, με μοιραίο τον... σημερινό προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως το «Three Lions» δεν είναι πρόκειται για ύμνο. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι ένας αυτοσαρκαστικός θρήνος για τις επικές γκέλες και τις θλιβερές αποτυχίες της εθνικής Αγγλίας.

Ο συνθέτης και ερμηνευτής των Lightning Seeds, Ίαν Μπρούντι σε παλαιότερη του συνέντευξη είχε εξηγήσει τη σημασία του τραγουδιού λέγοντας:

«Όταν μου ζήτησε η FA να γράψω το τραγούδι για το Euro 1996 είχα τη μελωδία έτοιμη. Ο στίχος “It’s coming home” αφορούσε το ότι ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που γινόταν στην Αγγλία από το 1966. Το τραγούδι είναι περισσότερο για το τι σημαίνει να είσαι οπαδός και το να είσαι οπαδός συνοδεύεται κυρίως από απογοήτευση. Όταν αποκλειστήκαμε από τη Γερμανία στα πέναλτι ξάπλωνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και άκουσα από το δρόμο κάποιους να το τραγουδάνε. Σκέφτηκα ότι ήταν ωραίο που το λένε παρά την ήττα. Τότε κοίταξα και είδα πως το φώναζαν οι Γερμανοί. Με δυσκολία κρατήθηκα να μην πετάξω την TV από το παράθυρο».

Πάντως όταν είχε κυκλοφορήσει στην αρχή το τραγούδι, οι ιαχές των φιλάθλων που ακούγονται στο ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια του τραγουδιού δεν ανήκουν σε Άγγλους. Είναι οπαδοί της Μπρόντμπι τους οποίους ηχογράφησε ο Ian Broudie στο Άνφιλντ, τον Οκτώβριο του 1995, όταν οι Δανοί αντιμετώπισαν την Λίβερπουλ στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ.

Δύο χρόνια μετά και με αφορμή τη συμμετοχή της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ της Γαλλίας κυκλοφόρησε το «3 Lions '98». Εκείνη τη χρονιά οι Lightning Seeds επικαιροποίησαν τους στίχους, προκειμένου να ενσωματώσουν στο τραγούδι τους θλίψη και νέες φρούδες ελπίδες μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τη Γερμανία στα πέναλτι στα ημιτελικά του Euro ’96. Σε αυτή την έκδοση μπήκε ο ο Πολ Γκασκόιν (Gazza good as before), ο Άλαν Σίρερ (Shearer certain to score) και ο Στιούαρτ Πιρς (And Psycho screaming) για τον πανηγυρισμό μετά από το δικό του εύστοχο πέναλτι το 1996).

“I have no idea to this day what those two ENGLISHMEN were singing about, truth is I don’t wanna know, some things are best left unsaid.” #Shawshank #England #BaddielAndSkinner #ItsComingHome 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3bpw8uS5Hr