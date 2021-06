Αγγλία – Γερμανία: Το ... απόλυτο χάος στις εξέδρες του «Γουέμπλεϊ» (vid)

Οι περίπου 40.000 οπαδοί που βρέθηκαν στο «Γουέμπλεϊ» για το ματς των «16» ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γερμανία υπέστησαν... πανζουρλισμό στο πρώτο από τα δυο γκολ της ομάδας του Σάουθγκεϊτ.

Οι Άγγλοι περίμεναν πως και πως το μεγάλο ματς με την Γερμανία και τα «τρία λιοντάρια» κατάφεραν να πάρουν την πρώτη τους νίκη απέναντι στα «πάντσερ» σε μεγάλη διοργάνωση μετά το 1-0 στο Euro του 2000!

Η Αγγλία βρίσκεται πλέον στα προημιτελικά του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και οι 40.000 οπαδοί στο «Γουέμπλεϊ» ξέσπασαν άνευ προηγουμένου στα γκολ των παικτών του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για το ιστορικό αποτέλεσμα.

Absolute scenes at #Wembley today as #England fans celebrated Sterling's goal vs Germany 🕺.



