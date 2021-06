Αγγλία: Άφωνος ο Κέιν με τον κόσμο στο «Γουέμπλεϊ»! (vid)

Σταμάτησε και θέλησε να χαρεί τη στιγμή... Η ένταση της φωνής του κόσμου της Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ» έκανε τον Χάρι Κέιν να μαγευτεί προτού κάνει δηλώσεις στο flash interview!

Επιτέλους σκόραρε!

Μπορεί να άργησε, μπορεί να άκουσε πολλά, μπορεί τα πράγματα να μην του έβγαιναν όπως θα τα ήθελε όλα, ωστόσο, ο Χάρι Κέιν κατάφερε να γίνει εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τα «τρία λιοντάρια» απέναντι στη Γερμανία.

Σε αυτή την ιστορική νίκη ο Κέιν γεύτηκε την τρομερή στήριξη του κόσμου και τη στιγμή που βρισκόταν στο flash interview, σταμάτησε για λίγο για να χαρεί τη φωνή των οπαδών που... τρυπούσε τα μικρόφωνα!

That little catch in Harry Kane's voice as he takes it all in and that emotion hits. pic.twitter.com/wuFgultnb0