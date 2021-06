Αγγλία – Γερμανία: Οι πανηγυρισμοί του Μπόρις Τζόνσον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ για τη νίκη-πρόκριση (vid)

Τόσο ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ από τα VIP του «Γουέμπλεϊ», όσο και ο Μπόρις Τζόνσον... καθηλωμένος στην τηλεόραση της οικίας του παρακολούθησαν live και πανηγύρισαν τον θρίαμβο της Αγγλίας κόντρα στη Γερμανία.

Τα μάτια των απανταχού φιλάθλων στην Αγγλία ήταν κολλημένα στη μεγάλη αναμέτρηση των Τριών Λιονταριών κόντρα στη Γερμανία, η οποία εξελίχθηκε σε ιστορική νίκη-πρόκριση για τα προημιτελικά του Euro. Κι από τον κανόνα δεν εξαιρέθηκε ούτε ο Μπόρις Τζόνσον, ούτε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας παρακολούθησε το σπουδαίο ματς από την οικία του στην «10 Downing Street» του Λονδίνου και πανηγύρισε έξαλλα το γκολ του Χάρι Κέιν για το 2-0, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Επιτέλους, ο Χάρι Κέιν σκόραρε»!

Even Boris is loving it, what a country we are. pic.twitter.com/EW9Jzq57nU