Αγγλία - Γερμανία: Το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων στο «Γουέμπλεΐ» (vid)

Η κάμερα του BBC κατέγραψε το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων ανάμεσα στους Άγγλους και Γερμανούς φιλάθλους στην αναμέτρηση του «Γουέμπλεϊ».

Ένα άθλημα, ένα ματς, δύο ομάδες, εκ διαμέτρου αντίθετα συναισθήματα. Η Αγγλία νίκησε 2-0 τη Γερμανία με τα γκολ των Ραχίμ Στέρλινγκ και Χάρι Κέιν, εξασφάλισε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Euro και η ψυχολογία αποτυπώθηκε στους φιλάθλους των δύο ομάδων που βρέθηκαν στο «Γουέμπλεϊ».

Η κάμερα του BBC «συνέλαβε» τη στιγμή των πανηγυρισμών των Άγγλων, αλλά και την απογοήτευση με το κλάμα των Γερμανών στο γήπεδο του Λονδίνου:

Wow. WOW. The cheer that went up when the pictures of that little German girl in tears went up on the big screen.

WOW. #ENGGER #EURO2020 pic.twitter.com/hW4JX6CRkZ