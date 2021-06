Αγγλία - Γερμανία: Τρομερός σωσίας του Κλοπ σε «πάρτι» έξω από το «Γουέμπλεϊ» (vid)

Δεν είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, αλλά τού μοιάζει εντυπωσιακά. Ο σωσίας του Γερμανού προπονητή της Λίβερπουλ με συνθήματα και μπύρα στο χέρι στο «πάρτι» που στήθηκε έξω από το «Γουέμπλεϊ».

Η Αγγλία τέθηκε αντιμέτωπη το απόγευμα της Τρίτης (29/6) με τη Γερμανία στο Λονδίνο για τους 16 του Euro και πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στήθηκε «πάρτι» έξω από το «Γουέμπλεϊ».

Παρόντος... Γιούργκεν Κλοπ. Όχι, φυσικά, του ίδιου του προπονητή της Λίβερπουλ, αλλά του σωσία του που έχει εκπληκτική ομοιότητα. Με συνθήματα και μπύρα στο χέρι συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή. Δείτε το video με τον «Γιούργκεν Κλοπ».

Jurgen Klopp is ready for England-Germany



