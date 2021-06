Η πρόβλεψη του Ζβέρεφ για το Αγγλία - Γερμανία στο Euro 2020 (vid)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ μίλησε για πέναλτι στο Γερμανία-Αγγλία και θύμισε σε πολλούς τον ημιτελικό του 1996 στο Euro.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα για τη Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γερμανός τενίστας που είναι στο Νο6 κόσμου πέρασε εύκολα στον 2ο γύρο του Wimbledon αλλά βιαζόταν για να εγκαταλείψει το κορτ για να πάει στο δωμάτιο του!

Η Γερμανία παίζει με την Αγγλία για την φάση των "16" του Euro 2020 και όπως αποκάλυψε ο ίδιος έχει δώσει ραντεβού σ' όλους τους Γερμανούς τενίστες που είναι στο τουρνουά για να δουν το παιχνίδι στο μεγάλο δωμάτιο του.

"I just hope it goes to penalties..."@alexzverev knows what he wants from #Eng vs #Ger later #Wimbledon #Euro2020 pic.twitter.com/38KoItAnUP