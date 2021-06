Από το πρωί σε παμπ οι οπαδοί της Αγγλίας για τον αγώνα με την Γερμανία (pics & vid)

Από το πρωί της Τρίτης (29/06) οι Αγγλοι οπαδοί πήραν θέση σε παμπ, ξεκίνησαν τις μπύρες και ετοιμάζονται για το μεγάλο ματς με την Γερμανία, αρκετές ώρες πριν τη σέντρα.

Τι καλύτερο από μία μπύρα σε παμπ στις 7ηωρα το πρωί; Κάπως έτσι θα πρέπει να το σκέφτηκαν οι οπαδοί της Αγγλίας, οι οποίοι πήραν θέση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (29/06), ενόψει της αναμέτρησης με την Γερμανία.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας με την Γερμανία στο «Γουέμπλεϊ» είναι προγραμματισμένος στις 17:00 (ώρα Αγγλίας, 19:00 ώρα Ελλάδος), αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους Άγγλους να ξεκινήσουν το πάρτι από νωρίς σε παμπ, πριν κατευθυνθούν στο γήπεδο.

7am uno 7am and hes already at the pub having a pint in an england shirt? The match is at 5pm 😭 https://t.co/NMPD4Zvyfl

It's 7.11am and England fans are in the pub already 💪🏼💙❤⚽️

That's the most English thing I've seen for weeks 👌🏼😂#England #ENGGER #ItsComingHome pic.twitter.com/HNAxTfPZjV