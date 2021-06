Η Αταλάντα έχει τους περισσότερους σκόρερ στο Euro (pic)

Η Αταλάντα είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους σκόρερ στο Euro.

Η Αταλάντα έχει κάθε λόγο να περηφανεύεται για τους παίκτες της στο Euro. Ειδικά από τη στιγμή που έχει πλέον τους περισσότερους σκόρερ από κάθε άλλη ομάδα, στην διοργάνωση.

Συγκεκριμένα έχει πέντε σκόρερ έως τώρα και μπορεί αυτός ο αριθμός να αυξηθεί στη συνέχεια. Ο Ρώσος Αλεξέι Μίραντσουκ με 1 γκολ, ο Γερμανός Ρόμπιν Γκόζενς επίσης με 1 γκολ, αλλά και με 2 ασίστ, ο Ιταλός Ματέο Πεσίνα με 4 γκολ, o Κροάτης Μάριο Πάσαλιτς με 1 γκολ και ο Δανός Γιοακίμ Μέλε με 2 γκολ, είναι οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται με τα χρώματα των «μπεργκαμάσκι» στην Ιταλία και έχουν βρει δίχτυα έως τώρα στο πρωτάθλημα.

Ετσι, η Αταλάντα έγινε η τέταρτη ομάδα στο Euro που έχει πέντε σκόρερ, μετά τις Άντερλεχτ, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.

🇧🇪 1984 - Anderlecht

🇪🇸 2000 - Barcelona

🇪🇸 2012 - Real Madrid

🇮🇹 2020 - Atalanta



