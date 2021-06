Ο Πογκμπά έκανε ό,τι μπορούσε για την Γαλλία ... (pic)

Ο Πολ Πογκμπά έκανε εξαιρετικό τουρνουά, η εθνική ομάδα της Γαλλίας αποκλείστηκε, όμως, ο διεθνής χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να είναι εκείνος που... σχεδόν επισκίασε μέχρι και τον Μπενζεμά.

Αν η Γαλλία δεν είχε πιστέψει πως όλα τελείωσαν στο μαγικό πλασέ του Πογκμπά που έγραψε το 3-1 επί των Ελβετών, η συνέχεια θα είχε ακόμα περισσότερα πράγματα από τον διεθνή μέσο των «κόκκινων διαβόλων».

Εκείνος, παρουσιάστηκε πανέτοιμος για τη φετινή διοργάνωση, έβγαλε χαρακτήρα στο γήπεδο και απέναντι στους Πορτογάλους στο τελευταίο ματς των ομίλων, σκόραρε και πάλεψε κόντρα στην Ελβετία, ωστόσο, το μεγαλύτερο φαβορί του τουρνουά αποχαιρέτησε.

Ο Πογκμπά θα θυμάται το Euro 2020 για τις περισσότερες πάσες από κάθε άλλον Γάλλο, τις περισσότερες επαφές με τη μπάλα, τις περισσότερες ανακτήσεις της μπάλας, τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες, τις περισσότερες πάσες στο τελευταίο τρίτο, αλλά και τις περισσότερες μεγάλες φάσεις για γκολ...

Paul Pogba for #FRA at #EURO2020



◉ Most touches

◉ Most passes

◉ Most recoveries

◉ Most duels won

◉ Most passes into final ⅓

◉ Most through balls

◉ Most open-play chances created

◉ Most Big Chances created



La Pioche. ⛏