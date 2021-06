Euro 2020 - UEFA: Διαψεύδει ότι απαγόρευσε τις ΛΟΑΤΚΙ σημαίες στη Βουδαπέστη

Μετά τα ολλανδικά ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για απαγόρευση στους φίλους των Οράνιε να κουβαλούν σημαίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Fan Zone της Βουδαπέστης, η UEFA προχώρησε σε επίσημη διάψευση, πετώντας το «μπαλάκι» στις ουγγρικές αρχές.

Λίγη ώρα αφού ο εκπρόσωπος Τύπου της ολλανδικής ομοσπονδίας δήλωσε ότι η UEFA απαγόρευσε από τη «ζώνη των οπαδών» τις σημαίες του Pride, σήμα-κατατεθέν της στήριξης στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η διοργανώτρια Αρχή του Euro πέρασε στην αντεπίθεση διαψεύδοντας τον ισχυρισμό.



Όπως ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter, η ευθύνη για την απαγόρευση έγκειται στις αρχές της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας, οι οποίες και αγνόησαν ουσιαστικά την οδηγία της UEFA που δεν θεωρεί τις σημαίες του ουράνιου τόξου «πολιτικό σύμβολο» και ως εκ τούτου επιτρέπεται κανονικά στους φιλάθλους να τις έχουν μαζί τους τόσο στο Fan Zone όσο και στις εξέδρες της «Puskas Arena» για το Ολλανδία-Τσεχία (19:00, ANT1, Live Gazzetta).



«Η UEFA καλωσορίζει με μεγάλη χαρά οποιοδήποτε τέτοιο σύμβολο όπως οι σημαίες του ουράνιου τόξου στη Fan Zone. Νωρίτερα σήμερα, είχαμε ενημερώσει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουγγαρίας ότι τα σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας δεν είναι πολιτικά και εναρμονίζονται με την καμπάνια μας #EqualGame που μάχεται ενάντια στις διακρίσεις. Κατά συνέπεια, τέτοιες σημαίες θα είναι ευπρόσδεκτες στο γήπεδο».



Contrary to some reports in Dutch media, UEFA would like to clarify that it has not banned any rainbow-coloured symbols from the fan zone in Budapest, which is under the responsibility of the local authorities. UEFA would very much welcome any such symbol into the fan zone.