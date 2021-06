Λουκάκου: «Οταν μιλάνε για τους άλλους επιθετικούς τους αποθεώνουν, για μένα λένε απλά ότι είμαι σε καλή φόρμα» (vid)

Το παράπονο του εξέφρασε ο Ρομέλου Λουκάκου προς το φίλαθλο κοινό, το οποίο δεν τον αναγνωρίζει ως έναν επιθετικό παγκόσμιας κλάσης.

Ο Λουκάκου έχει ήδη βρεις τρεις φόρες δίχτυα στο Euro 2020, μετά από μια παραγωγική χρονιά με την Ίντερ την περασμένη σεζόν. Με τους «νερατζούρι» σκόραρε 24 φορές και την οδήγησε στην κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο 28χρονος επιθετικός τόνισε πως επιθυμία του είναι να αναγνωριστεί ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όπως οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Καρίμ Μπενζεμά και Χάρι Κέιν.

«Οταν μιλάνε για τους Λεβαντόφσκι, Μπενζεμά και Κέιν τους αποκαλούν παγκόσμιας κλάσης. Οταν όμως μιλάνε για μένα, λένε πως είμαι απλά σε "καλή φόρμα". Αυτό με παρακινεί να εργαστώ σκληρότερα και να γίνω πιο δυνατός. Ανήκω κι εγώ σε αυτή τη λίστα παικτών παγκόσμιας κλάσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων».

🗣 "When people talk about Lewandowski, Benzema, Suarez, Kane, they say it's a world-class level.



"With me, it was always about 'good form'... I belong with that group."



Put some respect on Romelu Lukaku's name.#EURO2020 pic.twitter.com/nvo7yRdW4U