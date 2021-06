Φαν Μπάστεν: Όταν έγραψε εποποιία στον τελικό του Euro του '88 (vid)

Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν πριν από ακριβώς 33 χρόνια στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης...

Ο Άρνολντ Μιούρεν στο 54ο λεπτό γεμίζει προς το δεύτερο δοκάρι από πλάγια αριστερά και ίσως κανείς να μην περίμενε ότι ο Φαν Μπάστεν θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση από εκείνο το σημείο.

Ο παλαίμαχος θρύλος των «οράνιε» πιάνει με τη μία το σουτ, η μπάλα παίρνει... παραμυθένια καμπύλη για να περάσει πάνω από τον αμυντικό και τον αντίπαλο τερματοφύλακα και καταλήγει στα δίχτυα.

Ο κόσμος εκστασιάζεται, ο Ρίνους Μίχελς στην άκρη του πάγκου προσπαθεί να πιστέψει αυτό που μόλις έχει αντικρίσει και η Ολλανδία κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία την κορυφή της Ευρώπης με το τελικό 2-0 απέναντι στην Σοβιετική Ένωση...

33 years ago today, Arnold Mühren floated in the perfect cross for Marco van Basten to score the greatest goal in European Championship history.pic.twitter.com/UwTH6wVNbR