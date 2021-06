Euro 2020 - Αγγλία: Πριβέ συναυλία του Εντ Σίραν πριν από το ντέρμπι με Γερμανία (vid)

Ο παγκοσμίας φήμης Βρετανός μουσικός, Εντ Σίραν βρέθηκε στη «φούσκα» της εθνικής Αγγλίας για μια πριβέ συναυλία και διασκέδασε τους παίκτες της εθνικής Αγγλίας ενόψει του ματς των «16» κόντρα στη Γερμανία.

Η Αγγλία παραμένει σπίτι της, στο Λονδίνο και το «Γουέμπλεϊ» για τα νοκ-άουτ του Euro, με πρώτο αντίπαλο την εθνική Γερμανίας (29/6, 19:00) σε μια ματσάρα που ξυπνάει αναμνήσεις από το παρελθόν. Στο εσωτερικό των Τριών Λιονταριών, όμως, μόνο άγχος δεν υπάρχει. Κι όσο κι αν υπήρχε, μια αποκλειστική συναυλία ενός από τους μεγαλύτερους ποπ μουσικούς του κόσμου, με μπάρμπεκιου, χορό και τραγούδι το αποβάλλει στο 100%.

Αυτό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (24/6), πέντε μέρες πριν από τη μεγάλη «μονομαχία», με τους Άγγλους διεθνείς να υποδέχονται στη «φούσκα» της ομάδας τον Εντ Σίραν!

Ο πολυβραβευμένος και παγκοσμίας φήμης Βρετανός καλλιτέχνης, με τα διεθνή hit «Shape of You» και «Thinking Out Loud» μεταξύ άλλων στο ενεργητικό του, έπαιξε μουσική μπροστά στους παίκτες της εθνικής Αγγλίας, σε μια πρωτοβουλία του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να ελαφρύνει το κλίμα πριν από τη δύσκολη συνέχεια στο Euro 2020.

Οι ποδοσφαιριστές από τη μεριά τους το ευχαριστήθηκαν, με τους Χέντερσον και Φίλιπς να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την εμπειρία και για τον 30χρονο μουσικό, ο οποίος παρεμπιπτόντως πριν από λίγους μήνες ανακοίνωσε πως θα είναι o νέος χορηγός στη φανέλα της τοπικής του ομάδας, Ίπσουιτς!

"That got out quick didn't it" Jordan Henderson tells the press about England's private concert from Ed Sheeran #ENG #ThreeLions pic.twitter.com/vDVnT76lcc

“Harry Kane asked him to come down.”



“He was singing while I was eating food! I’ve been to see him quite a few times.”@KalvinPhillips reveals how Ed Sheeran ended up singing for the England squad. pic.twitter.com/YAOWW28IlW